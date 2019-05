Kit Harington, l’attore interprete di Jon Snow, non ha retto alla fine della celebre serie tv Game of Thrones. L’attore protagonista della celebre saga si è infatti ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per curare i suoi disturbi da stress e abuso di alcol, come rivela Page Six. “La fine dello show lo ha colpito molto duramente”, rivelano alcune fonti a Page Six. Harington, 32 anni, è già stato ricoverato oltre un mese alla clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla modica cifra di 120mila dollari al mese. “Kit ha deciso – spiegano dal suo entourage – di usare questa pausa nei suoi impegni lavorativi come opportunità per risolvere alcuni problemi personali“.

Chissà se lo stress che ha causato questo crollo a Kit Harington rientra nel “bornout” da lavoro che l’Oms ha appena definito come condizione medica. Certo la fine di un capitolo così importante per la carriera di un attore può portare a difficoltà emotive: “Ha avuto un momento in cui si è chiesto ‘E ora, cosa c’è dopo?'”, ha aggiunto un suo amico.