Gerraro Lillio del Grande Fratello e Lele Mora sono stati amanti? È il rumors che ha preso a circolare da qualche giorno e sul quale ora ha voluto dire la sua proprio l’ex agente dei vip. In un’intervista al settimanale “Nuovo tv” infatti, Lele Mora ha voluto mettere a tacere queste voci, negando sia di aver aiutato Gennaro ad entrare nel mondo della tv sia di aver avuto un flirt con lui. “Lo dicono, ma non è così. Tra noi c’è solo un bel rapporto d’amicizia. Ci conosciamo da 6 anni ormai… Non l’ho aiutato ad entrare nel Gf, i provini li fanno Barbara d’Urso e gli autori del programma”, ha detto Mora.

L’ex agente dei vip ha parlato poi anche del flirt nella casa del reality di Canale 5 tra Gennaro e Francesca De André, che al momento non sembra voler cedere al corteggiatore: “Gennaro e Francesca si scambiano sguardi sinceri, per cui deduco che ci sia qualcosa di serio tra loro – ha detto Lele Mora, nella sua ultima intervista -. Auguro loro il meglio, perché sono due bravi ragazzi e meritano tutto il bene possibile. Gennaro è un bravo ragazzo, pulito e perbene. Un grande lavoratore. Si divide tra le palestre e il mondo della moda” .