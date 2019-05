La ex compagna dell'ex calciatore, ballerino nel programma di Milly Carlucci, si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi

, ex calciatore e concorrente di Ballando con le Stelle arrivato alla finalissima, è stato al centro delle "polemiche rosa" per presunto flirt con Veera Kinnunen, sua compagna di ballo nello show di Milly Carlucci. E a parlare con il settimanale Oggi ora è la sua ex, Elena Braccini. Dalla relazione tra i due, iniziata nel 2007, sono nate due figlie che l'ex calciatore ha rivisto solo ora che è tornato in Italia.

Elena racconta di aver conosciuto Osvaldo in tribuna allo stadio Franchi e che dopo un corteggiamento molto lungo, i due si sono messi insieme. Poi lui se andò: “Stetti malissimo, andai in depressione – si legge sulle pagine del settimanale – Lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione. In più era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine, un supplizio”. E solo ora che Osvaldo è entrato nel cast di Ballando, ha ripreso ad avere contatti con le figlie: “Quando era in Argentina non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui. Victoria e Maria Helena non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno. Ora le chiama spesso, è più sereno e maturo. Speriamo duri”, conclude la ex del ballerino.