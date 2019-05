Emanuele Filiberto di Savoia è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a un nuovo intervento per la rimozione di un altro tumore al setto nasale che gli è stato diagnosticato. A dare la notizia è stato lui stesso sul suo profilo Facebook: “Non è mia abitudine, ma anticipo le speculazioni…Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che ho avuto qualche anno fa…e non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso!”, ha scritto pubblicando la foto del suo braccio nel letto d’ospedale.

L’intervento è riuscito e, a distanza di qualche ora, è stato lo stesso Emanuele Filiberto a pubblicare un nuovo post per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini: “Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi. Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene! Qualche giorno di riposo poi…Avanti tutta!”. Già qualche tempo fa il principe aveva dovuto sottoporsi allo stesso intervento per asportare un primo tumore al setto nasale.