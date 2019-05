L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio è stato protagonista di una notte di passione irrefrenabile all’Isola dei Famosi spagnola. Lui e la naufraga Violeta Mangrinan (volto noto della tv iberica) erano in spiaggia con tutti i compagni per festeggiare il compleanno di Colloricchio quando, ad un certo punto, i due si sono appartati lasciandosi andare e facendo sesso davanti alle telecamere. I cameraman presenti in Honduras, allibiti, hanno così filmato i momenti intimi tra i due che sono andati così in onda in diretta.

Violeta aveva lasciato in diretta il fidanzato, per viversi appieno la nuova storia d’amore, mentre Fabio è sbarcato sull’isola da single dopo la fine della relazione con Nicole Mazzocato, conosciuta nel 2015 a Uomini e Donne.