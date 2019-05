Il valore della barca a vela, realizzata in carbonio e costruita nel 2016, è di 30 milioni di euro. L'imprenditore del cashimire è un velista appassionato e la sua My Song, un Baltic 130 premiato varie volte dalla critica, era la barca con cui avrebbe dovuto partecipare alla Loro Piana Superyacht Regatta

