È morto in Malaysia l’ultimo esemplare maschio di rinoceronte di Sumatra: ora resta in vita solo una femmina, Iman. Questa specie rara è così sempre più vicina all’estinzione dal momento che si stima che nel mondo ne siano rimasti in vita meno di 80 esemplari. Tam, questo il nome del rinoceronte, è deceduto a causa di gravi problemi ai reni e al fegato: l’animale era stato catturato e poi trasportato nella riserva naturale di Tabin di Sabah, con la speranza che potesse riprodursi con i due esemplari femmina che però si è scoperto poi essere sterili.

I rinoceronti di Sumatra sono la specie più piccola di questo mammifero oltre che i soli ad avere due corni in Asia. Il loro habitat naturale era in Indonesia, nel sud della Malaysia e nella Malaysia peninsulare ma secondo il Wwf ora rimangono in vita solo alcuni esemplari nella Thailandia meridionale.