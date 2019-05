Con la scusa di aiutarle a disegnare, le faceva sedere sulle ginocchia e toccava le parte intime. Per questo un maestro di scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L’accusa è di violenza sessuale su minori. Sono almeno quattro le bambine coinvolte. Tutte hanno cinque anni. La denuncia è arrivata ad aprile da una delle madri, con cui la figlia si sarebbe confidata. La Procura di Lamezia, durante le indagini, ha scoperto che anche altri genitori avevano sentito racconti simili dalle loro figlie, anche loro allieve dello stesso asilo. La polizia ha confermato i fatti denunciati dalle madri posizionando delle telecamere all’interno della scuola. L’ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia.