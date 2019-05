I militari italiani hanno riferito che nel momento in cui hanno raccolto l'sos la nave si trovava a 80 chilometri dalla barca in difficoltà. Hanno fatto decollare un elicottero per fornire supporto, ma quando è arrivato a destinazione, la motovedetta di Tripoli era già intervenuta

Un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo è stato intercettato da una motovedetta libica. Poco prima, la ong Sea Watch aveva segnalato la situazione su Twitter, scrivendo che “la nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino” alla barca, “ma non interviene”. L’intervento dei libici è stato confermato dalla stessa Marina.

I militari italiani hanno anche riferito che nel momento in cui hanno raccolto l’sos, segnalato dalla ong Colibrì, la nave Bettica si trovava a 80 chilometri dal gommone. Subito, hanno fatto decollare un elicottero per fornire supporto, ma quando è arrivato in prossimità dei migranti in difficoltà, la motovedetta di Tripoli era già intervenuta. La Sea Watch aveva scritto nel tweet che il loro aereo aveva “inviato un messaggio di Mayday Relay e confermato l’avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio”.