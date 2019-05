Anche quest’anno nel dietro le quinti di Ballando con le Stelle si vocifera di un flirt tra una delle coppie in gara. Di chi si tratta? Di Osvaldo e Veera Kinnunen. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi infatti, tra il 33enne italo-argentino ex calciatore di Roma, Juve e Inter e la sua insegnante di ballo ci sarebbe “un grande feeling. Sarà solo professionale?”, domanda malizioso. E pare che nei corridoi del dance-show di Rai1 condotto da Milly Carlucci non si parli d’altro motivo per cui la cosa avrebbe raggiunto anche il fidanzato di Veera, il ballerino Stefano Oradei, che in questa edizione accompagna in gara Suor Cristina. n

Oradei non solo pare non perderla mai di vista ma, sempre secondo quanto riferisce Dandolo su Dagospia, si lascerebbe andare anche a sfoghi, pianti e scenate di gelosia nei suoi confronti. Tanto che avrebbe chiesto agli autori di Ballando, che volevano mandare Veera e Osvaldo all’estero per girare una clip funzionale al programma, di non farla partire intimando: “Se Veera parte parto anche io”. Certo è che anche dalle loro esibizioni durante le dirette del programma traspare una forte intesa tra i due che però hanno liquidato la questione come semplice amicizia.