Il giocatore deve immedesimarsi in un cecchino. E colpire obiettivi sensibili. Tra questi, dei giornalisti che trasportano in una valigetta documenti riservati. E’ un gioco per adulti disponibile (gratis) su Android, iOS e Windows che ha fatto scoppiare un’accesa polemica negli Stati Uniti. Sniper 3D Assassin prevede vari livelli e uno di questi è stato ‘avvistato’, per via del nipote giocatore, da un giornalista del New York Times: il livello consiste nell’ammazzare un giornalista che ha appena cercato di corrompere un funzionario di polizia per ottenere informazioni. Il cecchino-giocatore deve quindi uccidere il report per “renderlo famoso in maniera diversa”. Il giornalista ha subito twittato la cosa e vari media statunitensi l’hanno ripresa tanto che gli autori del gioco hanno annunciato l’intenzione di rimuovere il livello.