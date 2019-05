“Ho fatto una ecografia ed ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura”. È l’annuncio fatto da Carolyn Smith, la coreografa e giudice di “Ballando con le Stelle” che ha pubblicato dei video su Instagram che la immortalano di fronte all’ospedale Pio XI di Roma dove si è recata per dei controlli dal momento che da qualche giorno aveva dolore al braccio. “Tutto sta andando abbastanza bene, devo stare a casa. Ho una terapia ed andrà tutto bene. Positività”, scrive Carolyn che da tempo sta combattendo contro un tumore al seno.

La giudice 58enne avrebbe dovuto partire per la Polonia assieme al marito ma a causa di questo problema di salute è stata costretta a rimandare il viaggio, come lei stessa ha spiegato: “Non sappiano la causa di questo dolore e gonfiore, e per questo non ho voluto rischiare a prendere l’aereo”. Nella giornata di lunedì Carolyn si è sottoposta a una serie di esami e controlli accompagnata dal marito che le è stato sempre accanto.