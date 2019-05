Jerry Calà è stato ospite di Mara Venier a Domenica In: i due sono stati sposati e, nel corso dell’intervista, non si sono risparmiati frecciatine e battute affettuose. Come quando lui ha confessato di non ricordare l’anno del loro matrimonio a Las Vegas e la Venier, ridendo, gli dice: “Però in privato ancora mi sbaciucchi tutta”. Insomma i due hanno ancora un bellissimo rapporto e ad unirli c’è anche Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice Rai e dell’attore Francesco Ferracini, verso la quale Calà ha sempre dimostrato grande affetto.