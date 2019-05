Non si era mai perso una partita del “suo”Milan e così anche sabato scorso, nonostante la febbre a 38, era uscito di casa e aveva preso la bicicletta per andare a vedere il match di Serie A contro la Fiorentina. Lungo il tragitto però, è stato colpito da un malore. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo: così è morto a 80 anni Roberto Avanzi, pensionato di Mesola, in provincia di Ferrara. “Non mi ha dato retta, ha voluto a tutti i costi andare al bar in bici per vedere la partita, nonostante avesse 38 di febbre. Ho cercato di convincerlo di guardare il Milan a casa o di andare in piazza in auto, ma non c’è stato niente da fare e adesso sono qui a piangere perché mio marito non c’è più“, ha raccontato la moglie al quotidiano La Nuova Ferrara.

La sua storia è circolata tra i tifosi rossoneri che hanno deciso così di ricordarlo ieri in occasione della partita a San Siro tra Milan e Frosinone: “Il Milan prima di tutto. Rip nonno Roberto“, si legge infatti in uno striscione esposto in Curva Sud. Ma anche la stessa società dell’A.C. Milan ha voluto ricordare quel tifoso speciale tramite il presidente Paolo Scaroni che ha espresso vicinanza alla famiglia con una targa e con una lettera di cordoglio.