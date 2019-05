La salma del 29enne è stata portata all'istituto di medicina legale del Verano dove verrà sottoposta all'autopsia: ancora non si conoscono infatti le cause della morte

È stato trovato riverso in strada senza vita il trapper 29enne Saor: il cadavere di Cristhian Ballena, questo il suo vero nome del ragazzo di origini peruviane, è stato notato la mattina del 19 maggio in via Anassimandro, in zona Torpignattara a Roma, da un residente della zona che passava di lì. Inutili i soccorsi, per il giovane non c’era più nulla da fare. La salma del 29enne è stata portata all’istituto di medicina legale del Verano dove verrà sottoposta all’autopsia: ancora non si conoscono infatti le cause della morte e sulla vicenda indagano i carabinieri.

Saor ha fatto parte di una crew, ora disciolta, nota all’interno del panorama underground come Die Young click. Nel 2017 aveva pubblicato l’album Don’t try this at Rome e formato la Glitch Society, il cui obiettivo era quello di realizzare una scena alternativa all’interno della trap italiana. Saor si era avvicinato al mondo del rap grazie ad alcuni ragazzi conosciuti nella scuola superiore che frequentava nel quartiere di Centocelle. Quindi la nascita di una crew di graffitari e gli esordi nel panorama rap e trap.