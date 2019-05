La bomba la sgancia Dagospia: "A Live non è la D'Urso, Eliana Michelazzo rivelerà che Mark Caltagirone non esiste", si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Ma gli scoop non sono finiti: "Anche il marito (della Michelazzo, ndr) Simone Coppi è totalmente inventato"

La povera ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", la sua socia nell'agenzia Aicos (solo socia?), e di non farcela più a mantenere in vita questa grande sceneggiata.

E Dagospia fa anche delle ipotesi su cosa accadrà dopo queste nuove rivelazioni: “A quel punto, visto che si metterà contro la sua temibile partner, alla Michelazzo resteranno due strade – si legge – o espatriare e non farsi vedere più o, e qui emerge la genialità della D’Urso, entrare nella casa del ”Grande Fratello” per le ultime settimane di fuoco, così da spremere gli ultimi scampoli di questa soap che ha tenuto incollati milioni di telespettatori”. E poi, una domanda, quella che tutti si fanno: “Che fine farà invece Pamela Prati, ormai scaricata pure da colei che è andata in tv per settimane ad accreditare la grande bufala?”