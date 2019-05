Come ha fatto notare il puntualissimo TrashItaliano le modifiche sono come sempre molto ironiche

Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. Nell’Arena di Tel Aviv tutti ma proprio tutti hanno battuto le mani a tempo della sua “Soldi” ma nonostante questo e i tantissimi voti arrivati dal televoto, il cantante non ha avuto il primo posto che andato invece all’Olanda. Come da tradizione e come fa notare il sempre attentissimo TrashItaliano, gli utenti italiani, piuttosto “bellicosi” quando si tratta di Eurovision, hanno subito fatto alcune modifiche alle pagine Wikipedia dei Paesi che hanno dato un voto basso a Mahmood. Il risultato? Da ridere.