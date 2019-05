Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la cantante avrebbe avuto una perdita della vista dell'occhio destro (dopo aver perso quella dell'occhio sinistro 20 anni fa): i medici hanno dichiarato che si tratta di un fenomeno momentaneo ma non ci sono indicazioni su quanto ci vorrà per tornare a vedere bene

dopo essere stata ricoverata ieri sera in ospedale per la perdita della vista dell'occhio destro". Questo secondo quanto riportato dal Daily Mail. La cantante ha perso la vista dall'occhio sinistro 20 anni fa quando si sottopose ad un intervento chirurgico con il laser che però non andò come previsto.

Stando al quotidiano britannico, la 43enne si è presentata Moorfields Eye Hospital di Londra sconvolta perché “non riusciva a vedere neanche dall’occhio destro“. “Urlava di non poter vedere nulla. È stata accompagnata in fretta all’ospedale dal suo autista, mentre la sua migliore amica e assistente personale le ha tenuto la mano per tutto il tempo durante la visita”, si legge ancora sul Daily Mail. “Impossibile sapere cosa abbia provocato questa cecità ma i dottori hanno garantito che si tratta di una cosa curabile“. Chissà se Mel B riuscirà a rimettersi in sesto per il tour con le Spice Girl che partirà il 24 maggio partirà da Dublino.