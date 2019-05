Il vicepremier da Torino accusa il Carroccio di tentare di sabotare il suo provvedimento "per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli" e dice: "Possiamo dividerci su tutto ma non su questo". E' l'ennesimo scontro tra i due alleati, dal nuovo caso sbarchi alle inchieste che riguardano i leghisti: "Se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione, sono preoccupato"

“Possiamo dividerci su tutto ma non sulla famiglia. Su questo decreto si gioca il destino e la tenuta del governo“. Il vicepremier Luigi Di Maio da Torino accusa la Lega di “ostruzionismo” per sabotare il suo provvedimento che “aiuta i genitori che fanno figli“. L’ennesimo fronte di uno scontro interno all’esecutivo ormai a tutto campo, dai migranti con un nuovo caso Sea Watch alle inchieste che riguardano esponenti del Carroccio. Sul tema della famiglia il leader del M5s usa però parole più incisive e chiarisce: “Per me il governo deve andare avanti, ma solo se si fanno cose per gli italiani”.

“Io vedo ostruzionismo, non ‘costruzionismo’, diciamo così”, afferma Di Maio riferendosi a quanto sta accadendo in pre-consiglio dei ministri, con i Cinquestelle che accusano lo staff del ministro Lorenzo Fontana di “sabotare” il decreto Famiglia. “Io non chiedo altro che i ministeri e il Parlamento aiutino, ma un conto è contribuire al decreto, un altro è rallentarlo“, accusa il ministro dello Sviluppo economico. “Che senso ha un governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono le meno sostenute di Europa”, attacca ancora Di Maio.

Per il vicepremier “ogni 10 provvedimenti di questo governo, 9 sono del M5s“. Un’accusa alla Lega di fare pochi “fatti” che Di Maio sostiene portando l’esempio della flat tax: “Io non ho ancora nulla di scritto dopo 11 mesi”. “Noi siamo pronti – continua – a portare avanti tutti i progetti di legge di coloro che fanno parte con noi del governo, ma vorremo vedere qualcosa di scritto“. E di fronte alle accuse di una campagna elettorale reciproca, il vicepremier replica: “Tutto quello che il M5s ha fatto, l’ha fatto al di là dei sondaggi“.

SCONTRO A TUTTO CAMPO. DI MAIO: “PREOCCUPATO”

“Abbiamo fatto grandi cose insieme e ne possiamo fare tante altre – ribadisce Di Maio – ma se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione sono preoccupato“. Il riferimento è appunto ai continui botta e risposta in ogni ambito, con Matteo Salvini che quest’oggi ha attaccato direttamente il presidente del Consiglio. “Nessuno pensi di riaprire i porti, nessun ministro e neanche il presidente del Consiglio pensi di ordinare a me di far entrare la nave”, ha detto riferendosi alla Sea Watch 3, con a bordo 65 persone, diretta verso Lampedusa. “In Italia nessuno sente la mancanza di un uomo solo al comando“, gli ha risposto Di Maio che più tardi ha aggiunto: “La sua prepotenza e arroganza ricorda Renzi” e “aumenta, soprattutto sull’immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione“. Proprio sulla questione morale e sulle inchieste che hanno interessato esponenti del Carroccio si è consumato un altro scontro. Il M5s chiede le dimissioni di Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti, in caso di condanna nel processo per le spese pazze in Regione Liguria. Il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari ha risposto: “Così è complicato andare avanti”.

IL BRACCIO DI FERRO SUL DECRETO FAMIGLIA

L’ultimo braccio di ferro in ordine di tempo tra M5s e Lega si consuma in pre-consiglio dei ministri. Fonti di governo del Movimento 5 stelle fanno sapere a LaPresse che “lo staff del ministro Fontana“, nel corso del pre consiglio dei ministri, “sta sabotando il decreto Famiglia voluto da Di Maio e concordato con il Forum delle Famiglie”. “Siamo sconcertati – dicono – la Lega pur di racimolare qualche consenso e fare titolo, colpisce tutte le famiglie italiane”. Un’accusa confermata in conferenza stampa dal ministro del Lavoro: “Vedo ostruzionismo, non ‘costruzionismo’”.

“Con i miei emendamenti al decreto Crescita ho indicato al governo come dare, in tempi ragionevoli e certi, maggiore sostegno a madri e padri. Altre strade sono decisamente meno efficaci, istituiscono fondi con ‘risorse eventuali’, senza dire come e quando saranno utilizzate e rimandano a tempi lunghissimi”, replica il ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana. “Detto questo, con il massimo spirito costruttivo – prosegue il ministro del Carroccio – siamo a disposizione per dare tutto il nostro apporto affinché le famiglie possano avere, nell’immediato, il maggiore e più efficace sostegno”.