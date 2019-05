L'ex numero uno del club biancorosso è in carcere, mentre le altre persone raggiunte dalla misura cautelare sono agli arresti domiciliari. Altre persone sono indagate in stato di libertà: tra loro Amedeo Bottaro, primo cittadino di Trani, accusato di peculato. L’indagine, coordinata dalla procura di Trani, costituisce uno stralcio dell’inchiesta sul crac dell’azienda Ciccolella di Molfetta

Bancarotta, riciclaggio, auto-riciclaggio, peculato e abuso d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali. Sono pesantissime le accuse per le quali la Guardia di finanza ha arrestato l’ex patron del Bari Calcio, Cosmo Damiano Giancaspro, e altre 4 persone, ritenute suoi prestanome. Nell’inchiesta della procura di Trani, nata da uno stralcio dell’indagine sul crac dell’azienda Ciccolella di Molfetta, è indagato anche il sindaco Pd di Trani, Amedeo Bottaro, accusato di peculato e oggetto di un sequestro patrimoniale di 350mila euro.

L’ex numero uno del club biancorosso è in carcere, mentre le altre persone raggiunte dalla misura cautelare sono agli arresti domiciliari. Giancaspro è indagato nella sua qualità di amministratore di alcune società attraverso le quali avrebbe cercato di entrare in affari con la pubblica amministrazione e non in veste di ex proprietario del Bari Calcio, che non sarebbe coinvolto in questa vicenda. L’imprenditore era già stato coinvolto in altre vicende giudiziarie e nel settembre 2018 e fino a questa mattina era ai domiciliari con l’accusa di bancorotta fraudolenta della società Finpower.

Oltre ai cinque destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, ci sono numerosi soggetti indagati in stato di libertà, tra i quali pubblici ufficiali che, in concorso con Giancaspro, avrebbero compiuto abusi d’ufficio e altri reati contro la pubblica amministrazione. Gli inquirenti parlano dei cinque arrestati come di “aderenti ad un sodalizio finalizzato alla commissione di vari e gravi reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione”.

I contatti tra Giancaspro e la pubblica amministrazione, come ha spiegato il pm Silvia Curione in conferenza stampa, sono iniziati nel settembre di tre anni fa. Il gruppo “pretese un segno tangibile da parte del sindaco di Trani che fu rappresentato in quel momento storico dalla gestione dello stadio comunale, attraverso alcuni funzionari pubblici che risultano indagati”. In sostanza, stando alla ricostruzione della procura, “venne revocato il vecchio affidamento alla società di calcio del Trani, si da un affidamento temporaneo senza gara al gruppo Giancaspro alle loro condizioni e si elabora il bando per un affidamento definitivo”.

Il sindaco Bottaro, secondo la ricostruzione degli inquirenti, “dà disposizione agli uomini di Giancaspro di predisporre il bando, loro stessi diranno ‘a nostra immagine e somiglianza’ sulla scorta della presunta incapacità dei dipendenti del Comune a occuparsi di questa questione”. In “ossequio all’accordo” con il sindaco, Giancapro, attraverso le sue società compresa, all’epoca, la Fc Bari, e altri imprenditori “hanno finanziato” la squadra di calcio locale. “C’è dunque questa delibera di giunta che costituisce un vero e proprio peculato”, ha aggiunto il pm Curione sottolineando che “c’erano molti progetti di ben altro valore economico che non hanno trovato attuazione, verosimilmente anche per via dell’arresto di Giancaspro” da parte della procura di Bari nel settembre scorso. Tra i soldi arrivati nelle casse della Vigor Trani, ha concluso il pm, “circa 88mila euro vengono dal Bari Calcio, dai soldi dei parcheggi dello stadio che venivano distratti in contanti”.