Uno dice che le elezioni europee saranno un “referendum tra la vita e la morte“. L’altro ricorda che “l’ultimo a parlare di referendum è stato Matteo Renzi e non gli è andata bene”. Nuova giornata di scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel day after delle proposte di legge del Movimento 5 stelle sul conflitto d’interessi, il suo capo politico lancia un avvertimento all’alleato leghista. “Sul conflitto d’interessi mi aspetto lealtà al contratto. La legge è nel contratto e si deve fare perché abbiano fatto la legge anticorruzione e per contrastare la corruzione la cosa più importante è fare una legge che impedisca ai prenditori, non agli imprenditori, di avere santi in paradiso. Per fare in modo che non ci siano più leggi ad personam o ad aziendam per salvare il business a discapito di tutti gli imprenditori onesti italiani”.

Salvini: “Europee sono referendum tra vita e morte” – “Sì, tutto quello che c’è nel contratto io lo rispetto. Tutto quello che serve a lottare contro la corruzione e l’affarismo io lo condivido. Ma l’emergenza per il Paese, e me lo dicono da nord a sud, sono il lavoro e la riduzione delle tasse“, risponde Matteo Salvini. Il ministro dell’interno aveva aperto la domenica di dichiarazioni da San Remo, definendo le elezioni europee come “un referendum tra la vita e la morte, tra il futuro e il passato. O questa Europa la riprendiamo per i capelli adesso o, se domenica 26 non andiamo a votare, ai nostri figli lasceremo uno stato islamico fondato sulla precarietà e sulla paura”, ha sostenuto il ministro dell’Interno. Una di appello al voto che sembra un ultimatum: “Il 26 maggio sarà un referendum. Non sono elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa al Lega si vede”, ha continuato il leader della Lega.

Di Maio: “Voto è scelta tra noi e chi si tiene gli indagati” – Da San Giovanni Rotondo replica Di Maio. “L’ultimo che ha parlato di referendum – ricorda il leader del M5s – è stato Renzi e non gli è andata bene. Io non sfido gli italiani, li rappresento”. Per Di Maio “gli italiani alle europee dovranno scegliere tra che si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no. Chi abbassa le tasse nei comizi e chi, invece lo fa davvero. Chi aiuta le persone con il salario minimo, e chi non lo vuole fare. Chi dice che la donna deve stare chiusa in casa a fare più figli”. Tre attacchi al Carroccio con un chiaro riferimento al caso di Armando Siri, l’ormai ex sottosegretario della Lega indagato per corruzione, rimosso dal presidente del consiglio la scorsa settimana. Quindi ha ringraziato il ministro dell’Economia “Tria, che ha firmato il decreto ministeriale per risarcire i truffat delle banche”. Di Maio è poi tornato a parlare di salario minimo: “Nessun lavoratore deve guadagnare meno di 9 euro l’ora. Conto di approvare la legge sul salario minimo per agosto e da settembre tutti i salari a meno di 9 euro all’ora saranno illegali. E se poi in Europa ci fate diventare tanti, noi facciamo anche il salario minimo europeo e questo diventa una possibilità per livellare gli stipendi”. Quella sul salario minimo era una legge sul quale Di Maio aveva aperto al Pd: “Io avevo fatto una apertura di credito al Pd e avevo detto chiaramente di votare con noi la legge sul salario minimo orario e loro ci hanno risposto che preferivano aumentare gli stipendi dei parlamentari invece di quelli degli italiani. Io so che qualche elettore del Pd non ci crede, ma tutto ciò è surreale e credo che abbia avuto poca risonanza”.

Salvini: “Tav? A Italia serve viaggiare” – Al salario minimo dei 5 stelle, Salvini risponde con il Tav. “L’Italia ha bisogno di viaggiare. Siamo in una terra come la Liguria e il Piemonte che hanno bisogno di essere collegate al resto d’Europa. Non è l’unico cantiere fermo”, ha risposto il ministro dell’Interno a chi gli chiedeva se lo Sblocca Cantieri conterrà una norma pro-Tav. Il ministro dell’Interno è poi tornato ad attaccare Fabio Fazio: “Se la Lega avesse dovuto aspettare, per crescere, l’aiuto di qualche giornalista, banchiere, professorone o finanziere, non saremo mai arrivati dove siamo. Lascio Fabio Fazio con i suoi milioni e il suo Rolex al polso. Faccio a meno della Gruber. Ma visto che siamo a Sanremo ricordo che abbiamo presentato una proposta di legge con un tetto agli stipendi milionari che ci sono in Rai e la possibilità di licenziare”.

Chigi: “Rimpatri di competenza di Salvini” – Già ieri i due vicepremier avevano polemizzato sul decreto sicurezza bis. Di Maio si era detto “molto deluso” dalla bozza di legge “perché non dice nulla sui rimpatri: “Non vorrei che fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”, aveva detto il leader del M5s. Attaccando il collega vicepremier sul tema dei rimpatri: “Il tema ora non sono gli arrivi – ha aggiunto Di Maio – quelli li abbiamo fermati. Il tema vero, ha continuato, è sui rimpatri, sui quali siamo pronti a dare una mano al ministro dell’Interno”. “Secondo me portare giustizia, sicurezza e disciplina in questo Paese è urgente. Sul dl sicurezza qualcuno dei 5 Stelle ha detto non serve. Se hanno proposte in più ben venga, ma non sono accettabili i ‘No punto‘ dai colleghi di governo. I signor no non servono“, è la replica . “L’Italia – ha aggiunto – ha bisogno di sì, di cose da fare e non da bloccare. L’unica cosa che voglio bloccare sono i barconi”. A Salvini, però, replica anche Palazzo Chigi: “I rimpatri sono competenza di Salvini ma siamo disponibili a dare supporto”, fanno sapere fonti della presidenza del consiglio.