Il presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite domenica sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 sul Governo: “Io mi auguro che il governo concluda la sua stagione il prima possibile, non ha fatto nulla di utile per il Paese. La disoccupazione aumenta di giorno in giorno, la fotografia economica è negativa, aumenta il debito pubblico, e le imprese continuano a soffrire. O ci sarà un’inversione di rotta totale o il paese è destinato a finire nel baratro”, ha concluso.