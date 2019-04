Il volto noto di SkyNews ha annunciato la sua candidatura al quotidiano britannico Evening Standard e ha dichiarato che la Brexit "cancella le prospettive dei miei bambini e le possibilità di vivere, viaggiare e lavorare in Europa". Il partito per cui corre è formato dai sostenitori del Remain che chiedono un secondo referendum

La Brexit divide stati, partiti politici e ora anche famiglie. La giornalista Rachel Johnson infatti, sorella dell’ex ministro e capofila dei Tory pro-Brexit Boris, è pronta a scendere il campo con il neonato partito europeista Change Uk. L’annuncio è stato dato dalla stessa giornalista, volto noto di SkyNews e già attiva come militante anti-Brexit – tanto da spogliarsi per protesta in diretta tv (video) – al pari del padre Stanley e dell’altro fratello Jo, ex viceministro ed esponente dell’ala moderata del Partito Conservatore.

Rachel è stata inserita nella lista dei candidati per la circoscrizione dell’Inghilterra sud-occidentale e ha partecipato martedì 23 aprile a Bristol al lancio della campagna locale di Change Uk. Il partito per cui ha scelto di correre è stato fondato da 11 deputati pro Remain transfughi di entrambi i partiti principali – laburista e conservatore – sulla base d’un programma centrista ispirato soprattutto alla richiesta di un secondo referendum sulla Brexit. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito otterrebbe quattro seggi e il 5.5% dei consensi.

Annunciando la sua candidatura al quotidiano britannico Evening Standard, la giornalista ha dichiarato che la Brexit “cancella le prospettive dei miei bambini e le possibilità di vivere, viaggiare e lavorare in Europa“. Rachel Johnson ha inoltre aggiunto: “C’è la possibilità che i politici che hanno deciso di fare campagna per la Brexit ne traggano vantaggio alle elezioni. È semplicemente ingiusto e a volte qualcuno deve far sentire la sua voce. Ora è il mio momento”.