Il Consiglio dei ministri convocato nella prefettura di Reggio Calabria ha dato il via libera al decreto legge Sblocca-cantieri, a quasi un mesa dalla prima approvazione “salvo intese”. È arrivato poi l’ok all’unanimità del cdm anche al dl sulla sanità definito “decreto Calabria“.

Il decreto Sblocca-cantieri aveva già ricevuto un primo via libera il 20 marzo scorso, ma in seguito alle successive modifiche, in particolare riguardo alla parte sul codice degli appalti, mancava ancora la bollinatura della Ragioneria. Circostanza che aveva portato all’irritazione del Colle, trapelata nei giorni scorsi, per un ritardo record. Da qui la decisione del governo di effettuare un nuovo passaggio in consiglio dei ministri in modo da evitare lo scontro con il Quirinale.

Al primo punto dell’ordine del giorno c’era invece la sanità in Calabria, con il decreto del ministro della Salute, Giulia Grillo, studiato dopo aver analizzato le inchieste che hanno portato alla luce storture e inefficienze del sistema. Sottoposta a piano di rientro da ormai dieci anni (e commissariata da nove), ultima nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la sanità calabrese è vicina al baratro. “La Ragioneria dello Stato ha stimato un disavanzo di 168,9 milioni di euro”, ha raccontato qualche giorno fa a ilFattoquotidiano.it il neo commissario ad acta Saverio Cotticelli. “Con gli strumenti normativi normali non eravamo nelle condizioni. per cui con il commissariamento possiamo dare uno stimolo diverso”, ha spiegato mercoledì la ministra Grillo.

Il testo, che è stato duramente contestato dal governatore Mario Oliverio, prevede “un obbligo di gestione straordinaria per gli enti in dissesto finanziario o con gravi irregolarità nella gestione contabile”. E, se necessario, “la rimozione di quei direttori generali, sanitari e amministrativi che non hanno adeguatamente adempiuto e magari sono stati promossi se non premiati negli ultimi anni”.