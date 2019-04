Antonio Tajani e Alessandra Mussolini al Centro, Lara Comi e Giusy Versace nel Nord Ovest, Gianfranco Micciché e Saverio Romano nelle Isole, Barbara Matera e Lorenzo Cesa al Sud, Sandra Savino e Irene Pivetti nel Nord Est. Con un unico comune denominatore: Silvio Berlusconi capolista ovunque, tranne nella circoscrizione Centro. Sono state depositate le liste di Forza Italia in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Tra conferme e novità, a far notizia è un’assenza: quella di Mara Carfagna. L’ex ministro e attuale vicepresidente di Montecitorio aveva dato la sua disponibilità, ma dopo le polemiche delle ultime ore il suo nome non compare tra i candidati nella circoscrizione Sud.

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Si tratta dell’unica lista non guidata da Silvio Berlusconi. Il primo nome dell’elenco forzista è infatti quello del presidente del Parlamento europeo (nonché vicepresidente di Forza Italia) Antonio Tajani. Dietro di lui c’è Alessandra Mussolini. La nipote del Duce è stata inserita secondo posto, in accoppiata con l’attuale presidente del Parlamento Ue per la parità di genere, e correrà pure al Sud. A seguire ci sono Raffaele Bonsangue, Giovanni Paolo Bernini, Salvatore De Meo, Maria Dimasi e Alessandra Feduzi, del movimento giovanile azzurro. Al settimo posto c’è Jacopo Maria Ferri, poi Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli e Simone Rebichini, social manager vicino a Tajani. E ancora: Anna Naria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia del Movimento per la Vita e Arianna Verucci. In totale i candidati azzurri sono 15.

CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST

All’ufficio della circoscrizione Italia nord ovest, che ha sede alla Corte d’Appello del tribunale di Milano, la lista depositata da Forza Italia vede l’ex premier Silvio Berlusconi capolista. Al secondo posto c’è Lara Comi, eurodeputata uscente, mentre al terzo posto c’è un altro deputato europeo uscente, Massimiliano Salini. Tra le donne candidate ci sono Giusy Versace, l’atleta paralimpica che siede in parlamento come deputata di Forza Italia, ed Elisabetta Fatuzzo, ex consigliera regionale lombarda del Partito dei Pensionati. Sono candidati anche l’ex assessore regionale lombardo, Mauro Parolini, il consigliere comunale e vice coordinatore della Lombardia, Pietro Tatarella e Amir Atrous, giovane di origine tunisina.

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

“Dopo aver parlato con Berlusconi, posso confermare che la lista per le Europee è quella uscita ieri”. Parola del commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciché, che ha presentato i nomi della ‘sua’ lista: aperta da Silvio Berlusconi, è formata tra gli altri da Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino. Con un colpo di scena: al secondo posto dietro l’ex premier non c’è più Urania Papatheu, bensì Gabriella Giammanco. Il cambio in corso è stato reso noto dalle agenzie, ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

CIRCOSCRIZIONE SUD

Come detto, nella circoscrizione meridionale fa più notizia un’assenza che non le presenze. Nella lista depositata dal coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano non compare il nome di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati, per la quale ieri era stata ipotizzata una candidatura. Capolista è Silvio Berlusconi, seguito dall’europarlamentare uscente Barbara Matera e da Lorenzo Cesa. A seguire un’altra ricandidatura, quella di Fulvio Martusciello, poi Alessandra Mussolini e Aldo Patriciello. In lista anche Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta, e Molly Cusolo, consigliere comunale di Benevento.

CIRCOSCRIZIONE NORD EST

Nella lista presentata alla Corte d’Appello di Venezia il capolista è Silvio Berlusconi, seguito da Sandra Savino e da Irene Maria Pivetti. Dopo di loro il partito ha scelto di portare Roberta Toffanin, Valentina Castaldini, Emanuele Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto, Valerio Zoggia.