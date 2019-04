“L’incendio è spento, ma la stabilità di Notre-Dame e la profondità strutturale del danno sono ancora incerti”. Lo ha detto il segretario di Stato francese all’Interno, Laurent Nunez, arrivato all’alba davanti alla cattedrale pesantemente danneggiata da un rogo iniziato lunedì sera. Per fare il punto è stata convocata una riunione di esperti e architetti, che faranno il punto con i vigili del fuoco, anche per capire se i pompieri potranno continuare il loro lavoro all’interno della cattedrale. “Sul posto – ha detto Nunez – sono ancora al lavoro un centinaio di vigili del fuoco con otto mezzi antincendio. La questione è strutturale: sapere come l’edificio resisterà al gravissimo incendio che ha subito la notte scorsa”. Bisogna capire dunque se la struttura rimasta in piedi è in grado di reggere. Ieri sera il presidente Emmanuel Macron è entrato a Notre-Dame con la moglie Brigitte e ha promesso ai francesi: “Lanceremo un appello affinché i grandi talenti vengano a ricostruirla“.

Le prime immagini riprese dall’interno della cattedrale dai vigili del fuoco mostrano la volta della navata centrale crollata in alcune sezioni e sul transetto, dove poggiava la guglia. Dalle voragini sulla volta si vedono i bagliori della struttura del tetto che ancora brucia. I rilievi in marmo appaiono bruniti dal fumo e in fondo all’abside si vede la croce dell’Altare maggiore. A terra pezzi di legno fumante.

Tutte le opere d’arte della sezione Tesoro della Cattedrale sono state però salvate e messe al sicuro all’hotel De Ville e saranno trasferite al Louvre, ha riferito intanto il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi, che dopo aver domato l’incendio che ha devastato la cattedrale, si stanno ora concentrando sul monitoraggio del sito, per verificare che non vi siano focolai residui e che “la struttura sia stabile”. I pompieri hanno confermato che sono al sicuro la Sacra Corona di Spine, un pezzo della Croce e un chiodo della Passione di Cristo.

Nella notte i sostenitori dell’Isis hanno celebrato il rogo della cattedrale come “un colpo al cuore dei crociati” e come “castigo e punizione“. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio del jihadismo sul web. Continuano invece dal tutto il mondo gli attestati di vicinanza e solidarietà. “Rattristato per il fatto che Notre-Dame, monumento simbolo dedicato all’adorazione del nostro unico Dio, che ci ha avvicinato tutti con il capolavoro letterario di Hugo, sia parzialmente distrutta dopo aver attraversato guerre e rivoluzione per 800 anni”, scrive in un tweet il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif. “I nostri pensieri sono per i francesi e tutti i cattolici”.

ORA PER ORA

9:12 – La sindaca di Parigi: “Conferenza nazionale dei donatori”

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha proposto di tenere nella capitale francese “una conferenza internazionale dei donatori” per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame distrutta dall’incendio. “Proporrò di indire una conferenza internazionale di donatori”, ha detto parlando su France Inter, sia per accogliere “esperti” sia per “raccogliere fondi”.

9:03 – Le opere messe in salvo saranno trasferite al Louvre entro domani

Dopo essere state messe al sicuro nella sede dell’Hotel de Ville di Parigi, le opere d’arte sottratte alle fiamme che avvolgevano la cattedrale di Notre-Dame verranno trasferite al Louvre entro domani. Lo rende noto BFMTV. I cimeli estratti dall’edificio in fiamme sono recensiti nel “piano di salvaguardia” della cattedrale, procedura messa in atto in caso di emergenze. “Bisognava tirarli fuori, in mezzo al fumo, tra pezzi di materiale incandescente che cadevano e proteggerli da tutto questo”, ha spiegato il generale Jean-Claude Gallet, comandante di brigata dei vigili del fuoco. Le opere che non si è riusciti a portare fuori sono state messe al riparo dall’acqua che scendeva dall’alto.

9:01 – Ministro della Cultura: “Situazione ancora precaria”

“La struttura principale è salva ma resta una grossa instabilità, la situazione è ancora precaria”. Lo ha spiegato il ministro della Cultura del governo di Parigi, Franck Riester, intervenendo su France Inter. “La notte scorsa, i due terzi del tetto sono bruciati, la guglia è crollata aprendo un buco nella volta, una parte del transetto è crollata”. Il ministro dice di voler essere ‘prudente’ anche se si dice ‘ottimista’. “Le due torri e le opere sono state messe al sicuro, in particolare il tesoro, grazie al coraggio dei vigili del fuoco di Parigi. La Corona di Spine, la tunica di San Luigi sono ora custoditi nel municipio della capitale. L’organo è stato chiaramente leso, i grandi dipinti teoricamente hanno subito danni a causa dell’acqua. Bisognerà restaurarli”.

8:51 – Il gruppo Lvmh dona 200 milioni

Il gruppo del lusso Lvmh ha annunciato una “donazione” di 200 milioni di euro al fondo dedicato alla ricostruzione di Notre-Dame. “La famiglia Arnault (proprietaria del gruppo che controlla tra gli altri Fendi e Bulgari, ndr) e il gruppo Lvmh, in solidarietà con questa tragedia nazionale, si uniscono alla ricostruzione di questa straordinaria cattedrale, simbolo della Francia, del suo patrimonio e della sua unità”, scrivono in una dichiarazione inviata al Afp.

8:31 – “Papa vicino alla Francia”

“Il Papa è vicino alla Francia, prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina sotto lo shock del terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Assicura le sue preghiere per tutti coloro che cercano di far fronte a questa drammatica situazione”: così in un tweet, stamattina, il direttore della Sala Stampa vaticana Alessandro Gisotti.

8:15 – L’Ile de France stanzierà 10 milioni di aiuti di emergenza

La regione Ile-de-France sbloccherà 10 milioni di euro di “aiuti di emergenza per aiutare l’arcivescovo a realizzare i primi interventi” di ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame, devastata da un enorme incendio. Lo ha annunciato la presidente della regione Valérie Pécresse parlando a Radio Classique. “Questa ricostruzione, che ovviamente costerà molto, mobiliterà un intero paese, i migliori architetti, i migliori artigiani di Francia, forse del mondo. E lo affronteremo fin da ora”, ha spiegato.

7:45 – Sottosegretario all’Interno: “Incontro con esperti per valutare se la struttura è stabile”

Un “centinaio di vigili del fuoco e otto mezzi” sono “ancora attivi”, ma “il pericolo di incendio” è stato “respinto. Lo ha affermato il sottosegretario al ministero dell’Interno francese, Laurent Nuñez. Occorre ora stabilire “come la struttura resisterà al grave incendio di questa notte”. Per questo, alle 8 ci sarà un incontro tra esperti “per cercare di stabilire se la struttura è stabile e se i vigili del fuoco possono continuare la loro missione”, ha detto ancora il sottosegretario , citato dai media francesi.

7:36 – Il magnate del lusso Pinault dona 100 milioni

La famiglia del magnate del lusso francese Francois-Henri Pinault donerà 100 milioni di euro per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio di ieri. “Di fronte a una tragedia di tale portata, ognuno desidera di ridare vita il più presto possibile a questo gioiello del nostro patrimonio”, ha dichiarato Pinault in un comunicato. Pinault è presidente e ceo di Kering, cui fanno capo i brand Gucci, Saint Laurent and Balenciaga. Il contributo arriverà dalla società di investimenti della famiglia Artemis.