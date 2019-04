Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, difende lo sblocca cantieri: “Noi avremmo voluto molto di più, ma essendoci un’altra visione da parte dei nostri alleati, abbiamo trovato un compromesso che è un buon punto di partenza”. Poi fa lo stesso, un po’ a sorpresa, per il reddito di cittadinanza, anche se la premessa non è delle migliori: “In sé non è che faccia lavoro”. Poi aggiunge: “Però ha l’obiettivo di mettere in correlazione la domanda e l’offerta di lavoro e in questo può funzionare. È una sfida importante”.