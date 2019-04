“Non siete all’altezza nell’affrontare la crisi. Il vostro unico obiettivo è stato quello di fermare i migranti regalando 12 motovedette a una guardia costiera inesistente, assicurando che la Libia fosse un Paese sicuro mentre l’Onu, nelle sue relazioni, dimostrava il contrario”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena finito di riferire alla Camera sulla situazione del Paese nordafricano, in cui negli ultimi giorni si è verificata una escalation di scontri vicino a Tripoli, sostenendo che “il fine primario resta quello del cessate il fuoco”, quando ha preso la parola Laura Boldrini di Liberi e Uguali: “La ringrazio per la cronaca di quello che è successo in questi giorni, presidente. Ma non ci ha detto cosa il governo intende fare. La verità è che non avete alcuna influenza“.