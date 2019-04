L'aggressione in un garage sotterraneo risale a dicembre scorso, quando i quattro erano tutti minorenni. La vittima, secondo quanto riferito dalla polizia, era "in condizioni di inferiorità psichica e fisica" perché ubriaca. Tre indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali. Due sono stati segnalati invece per assunzione di sostanze stupefacenti

Quattro ragazzi, tra cui due minorenni, sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di violenza di gruppo su una ragazza di 17 anni. La polizia ha eseguito questa mattina l’ordinanza del Gip del tribunale per i minorenni, Federico Cimò. I due giovani di 17 e 18 anni sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere mentre il 16enne e il 17enne saranno collocati in comunità. La violenza risale a dicembre scorso, quando i quattro avevano tutti meno di 18 anni, e secondo l’accusa è avvenuta in un garage sotterraneo.

In un primo momento era stata diffusa la notizia che la ragazza fosse disabile, ma la polizia ha precisato che le “condizioni di inferiorità psichica e fisica” della diciassettenne, riferite nel comunicato della questura di Palermo, si riferiscono allo stato di ubriachezza della ragazza.

Tre indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali. Due sono stati segnalati invece per assunzione di sostanze stupefacenti. A dicembre, tempo dei fatti, erano tutti minorenni e la ragazza conosceva solo una persona del gruppo. I suoi tabulati telefonici oltre a quelli della giovane sono stati acquisiti dagli investigatori, coordinati dal pm Claudia Caramanna della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Sono stati anche visionati i filmati delle telecamere del parcheggio e quelle della zona.