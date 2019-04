Nel corso dela puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza ha dedicato uno dei suoi pungenti monologhi al Pd e ai “comunisti da terrazza che stanno su un tetto come i Beatles solo che non hanno Imagine, vivono di Yesterday.” L’artista genovese avrebbe volentieri parlato delle strategie del partito: “Vi chiederete come mai non dice niente del loro programma? Eh.. Cosa volete che vi dica, finchè non lo fanno loro, io cosa faccio? Me lo invento?”.

