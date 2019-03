Una maestra titolare di un asilo di Varzi, in provincia di Pavia, è stata arrestata dopo le indagini della guardia di finanza per maltrattamenti sui minori ospiti della struttura. A renderlo noto, la Guardia di finanza, che hanno denunciato a piede libero altre due collaboratrici per “abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori”. La Gdf, come si vede nel video, ha installato alcune telecamere all’interno dell’asilo, dove sono stati registrati schiaffi, minacce e spinte. Le vittime hanno tra uno e tre anni.