Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping è arrivato a Villa Madama per la firma del Memorandum di intesa tra Italia e Cina sulla via della Seta e per la sigla dei 29 accordi, di cui 19 istituzionali e dieci commerciali. Xi è stato accolto dal premier Giuseppe Conte e dal picchetto d’onore dell’Arma in alta uniforme