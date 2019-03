Per chi non scenderà in piazza ma vorrà approfondire con i propri alunni o figli il tema dell’ambiente ecco dieci libri che possono aiutare a fare una riflessione

Venerdì 15 marzo, anche in Italia, migliaia di ragazzi delle scuole superiori scenderanno in piazza per il Global Strike for Future, lo sciopero mondiale per chiedere ai governi di attivare programmi seri ed efficaci per iniziare ad utilizzare energia pulita al 100%, per smettere di utilizzare i combustibili fossili e per fermare il riscaldamento globale. L’appello è partito da Greta Thunberg, la sedicenne svedese che lo scorso agosto ha cominciato ad accamparsi fuori dal parlamento svedese per chiedere che venissero rispettati gli accordi per salvare il clima sottoscritti a Parigi e ora è candidata al Nobel per la Pace. Da allora sono iniziati i venerdì di sciopero per il clima e come un’onda, attraverso una fortunata campagna mediatica, la ragazzina svedese ha contagiato tutto il mondo con l’hashtag #Fridaysforfuture.

