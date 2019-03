Dopo le preoccupazioni emerse nel Movimento 5 stelle, per gli emendamenti Lega al disegno di legge sull’acqua pubblica, Luigi Di Maio afferma rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “L’acqua pubblica è la prima stella del Movimento. Porteremo in Parlamento un vero provvedimento sull’acqua pubblica. Credo che su questo tema il Movimento 5 stelle non sia disposto ad arretrare, io non sono disposto a farlo”