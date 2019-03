Le norme in ambito sanitario contenute in due commi dell’articolo 1 “vanno oltre le competenze dello Stato nella Provincia autonoma di Bolzano“. Per questo motivo, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher (Svp), il consiglio provinciale ha approvato l’impugnazione del bilancio 2019 dello Stato. Parte dell’articolo 1 sono ritenute in contrasto con le disposizioni dello statuto di Autonomia perché prevedono che lo Stato possa intervenire direttamente nel caso di non raggiungimento degli obiettivi. Secondo Kompatscher, “se fosse accettato, sarebbe un pericoloso precedente“. La delibera è stata approvata con 29 sì, 1 no e 1 astensione.

Nonostante esista una clausola di salvaguardia che esclude la diretta applicazione alle autonomie delle disposizioni statali non compatibili con gli Statuti speciali e le relative norme d’attuazione, il bilancio contiene disposizioni espressamente riferite anche alle Province autonome in materia di tutela della salute e organizzazione del servizio sanitario. Come ha spiegato il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, Josef Noggler, la convocazione straordinaria del plenum si era resa necessaria perché il ricorso, insieme all’atto di ratifica del Consiglio provinciale, va presentato entro oggi, lunedì 11 marzo 2019.