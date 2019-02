Hanno aggredito in casa lui e la moglie. Lo hanno picchiato brutalmente, sotto gli occhi di lei che era immobilizzata, lasciandogli un polmone perforato e alcune costole incrinate. Il gran rabbino d’Argentina, Gabriel Davidovich, è stato gravemente ferito da sconosciuti che si sono introdotti ieri 25 febbraio nella sua abitazione di Buenos Aires, nel quartiere Once. “Sappiamo che sei il rabbino Amia (Associazione mutuo israelita argentina, ndr)” gli hanno detto i sette assalitori, riferendosi all’associazione ebraica argentina che fu colpita da un grave attentato nel 1995, in cui morirono 84 persone. Prima di andarsene, hanno portato via denaro ed effetti personali della coppia. Il giorno prima, dichiara Bbc, varie tombe di un cimitero ebraico sono state profanate con simboli nazisti nell’ovest dell’Argentina. Amia fa sapere che il rabbino “ha riportato ferite gravi a causa dei colpi ricevuti” e che è ricoverato in ospedale.

We were shocked and saddened to learn of the savage attack on Argentina’s Chief Rabbi, Gabriel Davidovich, at his home in Buenos Aires. Our immediate thoughts are for him and his family and we wish him a full and speedy recovery.

