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Ultimo aggiornamento: 11:28

Witkoff e Kushner verso il Pakistan. Axios: “Possibile incontro Usa-Iran”. Teheran: “Aragchi non vedrà la controparte né discuterà di nucleare”

Casa Bianca: “Il regime ci vuole parlare di persona”. Media iraniani: "Nessuna richiesta di colloqui con gli Usa". Almeno 43 navi cargo bloccate nel Golfo Persico
Witkoff e Kushner verso il Pakistan. Axios: “Possibile incontro Usa-Iran”. Teheran: “Aragchi non vedrà la controparte né discuterà di nucleare”
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Momenti chiave

  • Teheran: "Araghchi non discuterà di nucleare"
  • Teheran: "Araghchi non vedrà la controparte Usa"
  • Axios: "Possibili colloqui Usa-Iran lunedì"
    • 11:23

      Teheran: “Araghchi non discuterà di nucleare”

      Secondo quanto affermato dal capo del Comitato per la Sicurezza Nazionale iraniano, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi non ha “alcun incarico relativo ai colloqui sul nucleare” durante il suo viaggio in Pakistan. Parlando con i giornalisti a Teheran, riferisce la Bbc, Ebrahim Azizi ha dichiarato che il ministro degli Esteri si trova a Islamabad “esclusivamente per discutere delle relazioni bilaterali”. Azizi, ex comandante del Gardiani della Rivoluzione, ha affermato che i colloqui sull’attività nucleare “rimangono una delle linee rosse invalicabili dell’Iran”. Gli Stati Uniti hanno esortato l’Iran a porre fine al suo programma nucleare, sottolineando che ciò dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi accordo di pace definitivo.

    • 10:31

      Almeno 43 navi cargo bloccate nel Golfo Persico

      Secondo Lloyd’s List, almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle 10 maggiori compagnie di navigazione al mondo sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Le principali compagnie di navigazione hanno sospeso i loro servizi nella regione dall’inizio della guerra contro l’Iran, alla fine di febbraio, “causando ritardi significativi e un aumento dei costi per il commercio globale”, secondo Lloyd’s List, rivista specializzata nel settore marittimo. Alcune navi appartenenti a Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd e Msc sono riuscite a “evacuare… in sicurezza”, ha aggiunto Lloyd’s List, “sebbene due navi Msc siano state sequestrate dalle autorità iraniane”.

    • 10:30

      Media: “Risposta esaustiva dell’Iran alle proposte del Pakistan”

      Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato la risposta di Teheran alle proposte durante l’incontro con il capo dell’esercito pakistano Asim Munir. La risposta è stata descritta come “esaustiva” e in grado di riflettere tutte le considerazioni dell’Iran. Lo scrive Iran International, media di opposizione al regime degli ayatollah, citando media statali iraniani. Anche secondo il media giordano Roya News, che cita la tv di stato iraniana, Araghchi ha portato la risposta ufficiale di Teheran alle proposte avanzate dal generale Munir.

    • 10:29

      Teheran: “Araghchi non vedrà la controparte Usa”

      Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi non terrà alcun incontro con funzionari statunitensi a Islamabad e le osservazioni dell’Iran saranno comunicate al Pakistan, ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Baqaei ha scritto sul suo profilo ufficiale: “Non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti. Le osservazioni dell’Iran saranno comunicate al Pakistan”. Per Axios invece un incontro dei mediatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, con Araghchi potrebbe avere luogo lunedì a Islamabad, dopo che i due inviati Usa avranno tenuto colloqui bilaterali separati con i mediatori pakistani.

    • 10:27

      Axios: “Possibili colloqui Usa-Iran lunedì”

      L’incontro di Steve Witkoff e Jared Kushner con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi potrebbe avere luogo lunedì a Islamabad, dopo che i due inviati Usa avranno tenuto colloqui bilaterali separati con i mediatori pakistani. Lo riferisce Axios citando due fonti. Un funzionario pakistano ha dichiarato al sito che l’incontro con Araghchi si concentrerà sul rilancio dei negoziati con l’amministrazione Trump. “Un incontro trilaterale con gli Stati Uniti sarà valutato dopo il nostro incontro con Araghchi”, ha affermato in funzionario pakistano.

    • 10:27

      Media iraniani: “Da Teheran nessuna richiesta di colloqui con gli Usa”

      L’Iran non ha avanzato alcuna richiesta di colloqui con gli americani e finora ha respinto categoricamente le richieste statunitensi di negoziare a causa delle loro pretese eccessive. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale iraniana Tasnim News, smentendo le precedenti dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca in merito alla richiesta di colloqui da parte di Teheran.

    • 10:25

      Casa Bianca: “L’Iran ci vuole parlare di persona”

      “L’Iran ci vuole parlare di persona“. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt dopo aver annunciato la partenza degli inviati di Donald Trump per il Pakistan. Secondo quanto riportato da Fox News poco prima, sarebbe stato l’Iran a chiedere un incontro con i rappresentanti Usa.

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