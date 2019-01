Dopo oltre otto giorni fermi davanti alle coste siciliane i migranti potranno scendere. I minori saranno accolti nei centri ministeriali della città siciliana, i maggiorenni verranno trasferiti all'hotspot di Messina. Il via libera allo sbarco dopo un lungo braccio di ferro con l'Ue: saranno redistribuiti tra 8 paesi. Il vicepremier aveva per la "missione compiuta", ma sperava in un'indagine sul comportamento della ong che avrebbe portato al sequestro dell'imbarcazione

È arrivata in porto a Catania la nave Sea Watch 3, partita all’alba da Siracusa. L’imbarcazione con a bordo 47 migranti è rimasta bloccata in mare, di fronte alle coste siciliane, per una settimana prima di ricevere il via libera all’attracco. Finite le manovre di attracco i passeggeri hanno festeggiato abbracciandosi tra loro e ringraziando l’equipaggio della Ong tedesca.

Secondo fonti investigative, il comandante della nave Jeroen Peters e l’intero equipaggio saranno sentiti nelle prossime ore dalla Procura di Catania. Al momento sembra escluso il sequestro dell’imbarcazione come ventilato da più parti nelle ultime ore. Mercoledì 30 gennaio era stato lo stesso ministro dell’Interno, dopo aver esultato per la “missione compiuta” a sperare in un’indagine sul comportamento della ong, proprio con l’obiettivo di arrivare al sequestro dell’ultima nave umanitaria rimasta nel mediterraneo centrale. Non solo, il vicepremier, secondo quanto dichiarato, sta lavorando anche ad individuare “una procedura standard” per impedire l’ingresso delle navi ong nelle acque territoriali italiane.

La nave, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza, ha viaggiato a 5 chilometri l’ora. La partenza era prevista per le 21, ma un guasto al verricello dell’ancora ha ritardato le operazioni. Il capo missione SeaWatch3 avrebbe chiesto di partire più tardi per fare riposare l’equipaggio, ma la capitaneria di porto ha ribadito l’ordine di levare le ancore e di dirigersi verso Catania. L’ordine di muoversi verso il porto siciliano è arrivato mercoledì 30 gennaio nel pomeriggio. A darne notizia è stato lo stesso Viminale che ha specificato il motivo della scelta: a Catania ci sono centri ministeriali per l’accoglienza dei minori. Quindici in tutto quelli a bordo, il più piccolo Mamadou ha 14 anni e mezzo. I maggiorenni, invece, una volta a terra saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina.

Il via libera allo sbarco è stato dato dopo un lungo braccio di ferro, durato otto giorni, tra l’Italia e l’Unione europea. I 47 passeggeri, grazie all’accordo raggiunto a Cipro dal premier Giuseppe Conte, saranno distribuiti tra sei paesi, Germania, Francia, Portogallo, Romania, Lussemburgo e Malta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando ieri della vicenda, ha aggiunto un settimo paese: la Lituania. Con l’Italia, che partecipa alla distribuzione, si tratta quindi di sei persone per ogni paese.

Prima dell’arrivo a Catania sulla Sea Watch c’era rabbia e felicità. Johannes Bayer, ceo della ong, si è detto “felice per i nostri ospiti che il calvario stia ora arrivando al termine, ma rimane un giorno vergognoso per l’Europa. I diritti umani non sono negoziabili, sulle persone non si dovrebbe mercanteggiare”. Il medico di bordo ha denunciato “gravi conseguenze mentali” per i naufraghi “dopo dieci giorni in mare”. Per il cardinal Bassetti, presidente della Cei, “che in un gigante come l’Europa, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui diversi bambini, è veramente una sofferenza immensa”.