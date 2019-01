“Scendi subito, cretina. Non farmi girare i coglioni”. Un’anziana signora, su un autobus Atm, a Milano, se la prende con una donna straniera, salita a bordo con un passeggino e i due figli. La lite, durata diversi secondi, è stata ripresa dalle persone che aspettavano sulla banchina e che invocavano l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’alterco non sono chiare. L’ipotesi più probabile è che la donna, che porta un velo sul capo, abbia occupato lo spazio del veicolo e che per questo i passeggeri non abbiano gradito la sua presenza (a dirle di scendere c’è anche un uomo). L’ipotesi che non avesse il biglietto è improbabile, visto che non si vede nessun controllore a bordo autorizzato a chiedere il documento di viaggio.

Video Facebook/I sentinelli di Milano