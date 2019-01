Terzo giorno di proteste per i sindaci “disobbedienti” che non intendono applicare il decreto Sicurezza. Dopo lo scontro con i vicepremier e nonostante il tentativo di mediazione del premier Giuseppe Conte, oggi sono ricominciati gli attacchi da una parte e dall’altra. Ma c’è un problema in più per la maggioranza: crescono i malumori in casa 5 stelle. Il senatore dissidente Matteo Mantero , già graziato dai probiviri nella tornata di espulsioni del 31 dicembre, ha ribadito la sua opposizione al decreto: “E’ stupido e incostituzionale”. Linea condivisa dalle colleghe Nugnes e Fattori, su cui invece la procedura disciplinare interna è ancora pendente. A loro, utilizzando parole molto simili a quelle di Matteo Salvini, ha replicato poco dopo il leader M5s Luigi Di Maio: “Se c’è qualche membro della maggioranza a disagio”, ha dichiarato, “si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo e che chi prende parte in questo momento a questa boutade prende parte a una boutade politica per far sentire un po’ di sinistra chi con la sinistra non ha più nulla a che fare”. Il problema è che a Palazzo Madama il governo ha ora un margine di quattro voti e non può permettersi di perdere altre pedine.

A Palermo un presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il provvedimento: “Il porto di Palermo”, ha dichiarato il primo cittadino alla folla, “è aperto e accoglie i migranti, dico al ministro Danilo Toninelli di smetterla di fare il pupo nelle mani dell’eversivo Salvini”. Intanto si è schierato anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che ha annunciato presenterà un ricorso alla Consulta contro “la legge del governo nazionalpopulista”. Un’azione che però il collega della Puglia Michele Emiliano ha già smontato: “Difficile immaginare una lesione delle competenze regionali”. Ma il fronte che più preoccupa il governo, o almeno i 5 stelle, è quello interno: il senatore dissidente, ma graziato dai probiviri dalle ultime espulsioni, Matteo Mantero ha ribadito la sua opposizione al decreto. “E’ stupido e incostituzionale”, ha scritto su Facebook.

Chi non vuole sentire ragioni è il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, come ricostruito dal Corriere della Sera, è già pronto a inviare gli ispettori nelle sedi dei comuni che non applicheranno le regole. Con lui naturalmente la ministra leghista della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che, intervistata da Libero, attacca gli amministratori locali dando un’interpretazione simile a quella arrivata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio: “Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E magari proporsi come leader nazionali della sinistra, campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra“. Ma anche il fronte dell’Anci non è compatto: un gruppo di sindaci leghisti ha chiesto un “confronto” al presidente Antonio Decaro “affinché l’Associazione su queste ed altre questioni cruciali non venga usata strumentalmente per sostenere le posizioni politiche di una parte del Paese”.

Mantero (M5s): “Dl incostituzionale ma critiche strumentali” – Sul fronte M5s il senatore Matteo Mantero, uno dei cinque dissidenti che non hanno partecipato al voto sul provvedimento, sul suo profilo Facebook ha commentato che la protesta dei sindaci è “quello che si ottiene emanando un Decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla consulta: creare illegalità dove non c’era, ridurre l’integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell’immigrazione e ora passano per i paladini dell’integrazione. Filotto insomma…”, si legge nel post. Che conclude: “La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto”.

Giovedì il sindaco pentastellato di Livorno Filippo Nogarin aveva fatto sapere che “prenderà atto” se la norma “dovesse essere giudicata incostituzionale” ma “fino a quel momento, in quanto rappresentante di un’istituzione, è mio dovere applicarla” nonostante sia “tutt’altro che una buona legge. Ci sono aspetti che non mi convincono da un punto di vista politico ed etico e altri che ritengo siano difficilmente applicabili da un punto di vista amministrativo”.

Rossi: “Ricorso a Consulta”. Emiliano: “Difficile immaginare lesione di competenze regionali” – Su Fb il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi annuncia dal canto suo “ricorso alla Corte Costituzionale” contro “la legge del governo nazionalpopulista”: “Io e la mia giunta abbiamo proposto al consiglio una legge che tutela i diritti della persona umana, a prescindere dalla cittadinanza – afferma Rossi – Vogliamo tutelare per tutti il diritto ad essere curato, ad avere una dimora, un’alimentazione adeguata e il diritto all’istruzione”. Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano però si chiede quale sia “il profilo della lesione delle competenze” in base al quale la Toscana intende ricorrere per conflitto di attribuzione: quella dell’immigrazione è “una materia in cui è difficile immaginare lesioni di competenze regionali”. Dunque “condivido l’indignazione dei sindaci ma purtroppo la loro iniziativa, che condivido nel merito, ovviamente troverà presto un limite dal punto di vista operativo perché non spetta a chi deve applicare la legge la valutazione sulla sua incostituzionalità e non è consentita la disapplicazione di una norma che si sospetta essere incostituzionale”.

Bongiorno: “Orlando e De Magistris? Provocano per spostare l’attenzione” – La ministra Bongiorno commentando le polemiche afferma che “se ciascuno di noi decide di applicare la legge solo quando la ritiene valida e giusta, è il caos totale. Dicono che il Far West è quello che vogliamo fare noi della Lega con la legittima difesa, ma il vero Far West è il loro: non pago il conto al ristorante perché lo ritengo troppo caro, schiaffeggio chi credo mi abbia fatto un torto per strada, non applico la legge che non mi piace”. Per l’avvocatessa “quelle di Orlando e De Magistris sono provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E magari proporsi come leader nazionali della sinistra, che al momento non ha nessuno in quel ruolo”.

Il giurista Mirabelli: “Firma del Capo dello Stato non garantisce costituzionalità” – Quanto al fatto che, come sostiene Salvini, il decreto sia stato “firmato e promulgato dallo stesso Presidente della Repubblica” che i sindaci “applaudono per il discorso di fine anno”, sul Messaggero l’ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli ricorda che “il Presidente ha la funzione di promulgare una legge approvate dal Parlamento, ma non concorre con la sua volontà alla formulazione della legge. E non è detto che la condivida”. “La firma del presidente non può essere garanzia di costituzionalità di una legge. Se così fosse, non ci sarebbero i giudizi della Consulta per affermare la legittimità costituzionale di una legge”. Va poi ricordato che dopo la firma il capo dello Stato ha inviato al premier una lettera in cui richiamava “gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’ e, in particolare, “quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.