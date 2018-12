“La mia previsione sull’analisi costi benefici? Ne sono già state fatte sette, la commissione è fatta di cinque persone di cui quattro contrarie alla Tav”. Lo ha detto Piero Fassino, al Circolo dei lettori di Torino per presentare un libro proprio sulla linea dell’alta velocità. “I benefici non si valutano dal giorno dopo: se l’autostrada del Sole fosse stata valutata un anno dopo non sarebbe mai stata costruita. Producono un risultato sul medio lungo periodo. Un esempio: quanto è aumentata la quantità di persone che oggi usa l’alta velocità? Se si determina l’offerta, questa aumenta la domanda”