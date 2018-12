Salta l'inizio del voto agli emendamenti concordati nel vertice a Palazzo Chigi domenica sera fissato per oggi. Il presidente Pesco M5s: "Chiederemo di lavorare almeno due giorni pieni". Renzi: "Mancano 14 giorni a Capodanno, una cosa mai vista". L'ipotesi più probabile è che il testo arrivi in Aula venerdì: in tal caso approvazione alla vigilia di Natale o tra 27 e 28 dicembre

Martedì alle ore 9.30 “si riprende con i lavori in Commissione, slitterà l’Aula e chiederemo di lavorare almeno due giorni pieni. Quindi si andrà in Aula giovedì o anche venerdì”. Sono i tempi indicati dal presidente della commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5S), per l’approvazione della manovra che dovrà arrivare entro Capodanno. È quanto stabilito dai capigruppi della commissione al termine di una riunione convocata dopo il vertice di domenica sera a Palazzo Chigi e la decisione di non riunirsi affatto nella giornata di oggi, lunedì 17 dicembre. L’ipotesi più probabile a questo punto è che il testo arrivi in Aula venerdì: in tal caso il voto finale, in terza lettura alla Camera, dovrebbe arrivare alla vigilia di Natale, oppure tra il 27 e il 28 dicembre. Le opposizioni: “Mortificazione senza precedenti del Parlamento”.

Infatti sono state tutte sconvocate le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato che aveva il compito di iniziare a votare gli emendamenti alla manovra. In due giorni di lavorare bisognerà apportare le modifiche concordate a Palazzo Chigi e questo provocherà appunto lo slittamento dell’arrivo del testo nell’Aula di Palazzo Madama che potrebbe quindi riunirsi giovedì o venerdì. Il maxiemendamento del governo, secondo le tappe fissate dal premier Giuseppe Conte, sarebbe dovuto arrivare in Aula al più tardi mercoledì 19 dicembre.

È “ragionevole” che la manovra arrivi in Aula venerdì, ha detto invece oggi il viceministro dell’economia, Massimo Garavaglia. “Ci auguriamo di essere pronti per domani – ha aggiunto – e presentare tutto quello che serve in modo che da domani si possa procedere e arrivare a chiudere tutto in commissione in maniera ordinata”. I tempi per l’approdo in Aula “dipendono dai lavori della commissione, non vogliamo mettere tagliole, è una discussione particolarmente rilevante e ci prendiamo il tempo che serve“. Garavaglia ha quindi precisato che il pacchetto di emendamenti del governo di cui si è parlato finora, fatto di circa una trentina di proposte, potrebbe essere meno corposo. “Mi auguro che siano meno, 30 sono effettivamente tanti, quello che è pronto – ha aggiunto – può essere presentato anche oggi”.

Le opposizioni – “Le divisioni della maggioranza, che hanno protratto oltre ogni limite il confronto con la Commissione Europea, stanno causando una mortificazione senza precedenti del Parlamento”, scrivono in una nota i capigruppo dell’opposizione in commissione Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), Antonio Misiani (Pd), Andrea de Bertoldi (Fratelli d’Italia), Dieter Steger (Gruppo per le Autonomie) e Vasco Errani (LeU). “Esprimiamo forte preoccupazione per il Paese, rimarcando con forza le gravi responsabilità del governo per la situazione senza precedenti che si è venuta a creare. È quindi indispensabile che si dia seguito a questa nostra richiesta”, concludono le opposizioni, riferendosi al rinvio dell’approdo in aula della manovra non prima di venerdì, a condizione che il governo presenti la nuova manovra alla ripresa dei lavori della commissione

Renzi: “Una cosa mai vista” – “Mancano 14 giorni al Capodanno e nessuno conosce quale sia davvero la legge di bilancio. È una cosa mai vista”, scrive Matteo Renzi nella sua enews. “Faccio un appello ai parlamentari della maggioranza – aggiunge – A quei parlamentari che ci guardano imbarazzati perché si rendono conto di quello che sta accadendo ma cercano di minimizzare. Vi hanno fatto scendere in piazza per applaudire il leader dal balcone di Palazzo Chigi. Poi vi hanno fatto votare alla Camera una manovra dicendo che non era quella. Smettete di farvi trattare da spettatori e passacarte. Voi non siete le majorette di Salvini e Di Maio. Avete una dignità. Mostratela, se vi riesce”, attacca Renzi. “È in corso un affronto senza precedenti al Parlamento”, gli fa eco il presidente del Gruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. “Dopo 4 giorni di attesa, sconvocate le commissioni, non c’è ancora traccia della legge di bilancio. Siamo al caos istituzionale, M5S e Lega stanno scardinando tutte le regole. La presidente Casellati intervenga”.

La manovra finanziaria del governo Conte deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano, ma anche quello della Commissione Ue. Per quanto riguarda il fronte interno, il governo spera di incassare il via libera definitivo alla manovra entro il 23 dicembre, ma il voto finale, in terza lettura, della Camera, potrebbe anche tenersi tra Natale e Capodanno. Negli stessi giorni dovrebbe essere convocato, negli auspici di Luigi Di Maio, il Consiglio dei ministri per approvare il decreto sul reddito di cittadinanza.