“Salvini ha già minimizzato dicendo che ‘i pm cercano soldi che non ci sono’? Chiederò chiarimenti in privato appena tornerà da Israele, non lo faccio con la stampa”. Così ha tagliato corto il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la richiesta fatta dal M5s al segretario leghista e ministro dell’Interno. “Non voglio glissare sul tema, ma i chiarimenti si fanno tra noi. Chiarirò direttamente con lui, non con la stampa”, ha concluso Di Maio.