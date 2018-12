“Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro” che “non ci sono”, mi auguro “che facciano bene e facciano in fretta, sono assolutamente sereno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme rispondendo ai Cinque Stelle che sull’inchiesta sul tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito hanno invitato Salvini a chiarire e non minimizzare.

Salvini ha poi risposto ad una domanda sul rischio di procedura di infrazione per l’Italia. Sarebbe “inaccettabile un atteggiamento di un tipo nei confronti di Parigi e uno diverso nei confronti di Roma. La nostra manovra è la migliore possibile, non voglio pensare alla possibilità di due occhi chiusi a favore di Macron e sanzioni incredibili e impensabili nei confronti dell’Italia. E’ un’ipotesi che non prendo neanche in considerazione”. “Mi auguro che Bruxelles abbia il buonsenso che stiamo usando a Roma, stiamo lavorando giorni e notti per migliorare la manovra”, i “dati definitivi su reddito e pensione dicono che garantendo agli italiani ciò che ci siamo impegnati a fare” ci saranno anche dei fondi in più. “Mi rifiuto di pensare che Bruxelles apra un fronte con l’Italia per uno zero virgola, soprattutto il giorno dopo l’annuncio di Macron che è pronto a spendere miliardi e miliardi per fermare le proteste”, ha aggiunto Salvini.