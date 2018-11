Il leader militare dell'est ha stretto la mano al capo del governo di Tripoli e al premier italiano, del quale avrebbe detto "è un amico, mi fido di lui", ma ai suoi sostenitori in Libia fa passare un messaggio diverso: "Non parteciperemo alla conferenza neanche se durasse cento anni. Non ho nulla a fare con questo" evento, ha detto il generale in un’intervista rilasciata lunedì sera alla tv Al Hadath

Non prenderà parte alla riunione plenaria, ma ha partecipato a un mini vertice a latere con la controparte di Tripoli. Arrivato nella serata di ieri a Palermo, Khalifa Haftar monopolizza l’attenzione anche nel secondo giorno della conferenza internazionale sulla Libia organizzata a Palermo. Il capo dell’Esercito nazionale libico, che fa capo al parlamento di Tobruk nell’est del Paese, ha partecipato a una riunione con il premier Giuseppe Conte e il capo del governo di Tripoli Fayez Al Sarraj. All’incontro hanno partecipato anche il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia Essebsi, il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il ministro degli Esteri francese Le Drian, il premier algerino Ouyahia e l’inviato Onu Salamè.

“Non si cambia cavallo mentre si attraversa il fiume”, ha detto, secondo fonti diplomatiche presenti all’incontro, il generale nel corso della riunione con Sarraj. Parole che, sottolineano le stesse fonti, si riferiscono ad un’assicurazione da parte di Haftar a Sarraj che potrà restare al suo posto fino alle elezioni libiche, che secondo il piano messa o punto dall’Onu dovrebbero tenersi nella primavera del 2019. Al centro dell’incontro c’è stato il tema della sicurezza. Lo hanno fatto sapere fonti diplomatiche sottolineando che, nel corso della riunione, si è affrontato anche il tema dei diritti umani. La stabilità del Paese, hanno sottolineato le stesse fonti, è importante innanzitutto per la Libia ma anche la sicurezza dell’Italia visto il rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso i flussi migratori.

Al termine del vertice Haftar e Sarraj si sono scambiati una stretta di mano, suggellata da una fotografia pubblicata dal governo sui social. Quindi il maresciallo ha lasciato Palermo. Il governo esulta. “E’ stato un grandissimo successo per l’Italia”, riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Anche le fonti diplomatiche professano ottimismo e riferiscono che c’è una “buona possibilità” sul fatto che la Conferenza Nazionale della Libia, primo passo stabilito dalla road map Onu per le elezioni, si possa svolgere in gennaio.

A Villa Igiea, sede del summit organizzato dal governo gialloverde, tutto ruota attorno alla figura del generale. “Il maresciallo Haftar è arrivato in Italia ieri (lunedì, ndr) per una serie di incontri con i leader di Paesi vicini – aveva twittato, in italiano e inglese, il portavoce dell’esercito nazionale libico – Non è lì per partecipare alla Conferenza di Palermo”. Apertosi a Palermo lunedì sera, il summit entra nel vivo oggi con una riunione plenaria. Haftar, arrivato ieri sera, era stato accolto dal premier Conte, ma aveva poi lasciato la sede della conferenza non partecipando alla cena offerta dal capo del governo. “Il tuo contributo alla conferenza è importante”, gli aveva detto Conte. Ma secondo l’entourage di Haftar, le cui forze controllano l’est della Libia, il maresciallo era riluttante a sedersi alla stessa tavola di alcuni altri partecipanti, che considera degli estremisti islamisti.

Oggi il leader militare dell’est ha stretto la mano al premier italiano, del quale avrebbe detto “è un amico, mi fido di lui”, ma ai suoi sostenitori in Libia fa passare un messaggio diverso: “Non parteciperemo alla conferenza neanche se durasse cento anni. Non ho nulla a fare con questo” evento, ha detto il generale in un’intervista rilasciata alla tv al-Hadath. “Tutta la mia partecipazione è con i ministri europei e dopo questi incontri con loro, alle 8 o alle nove, partirò immediatamente”, ha aggiunto.

“Siamo sempre in stato di guerra e il paese ha bisogno di controllare le sue frontiere“, ha detto ancora Haftar parlando al microfono della televisione libica. “Abbiamo frontiere con la Tunisia, Algeria, Niger, Ciad, Sudan ed Egitto e la migrazione illegale viene da tutte le parti”, ha aggiunto, sottolineando che il fenomeno favorisce l’ingresso di miliziani e terroristi islamici. “I leader di questi stati sicuramente hanno un punto di vista su questo tema e devono aiutarci almeno controllando le loro frontiere in maniera di non permettere l’immigrazione clandestina che ci crea il problema delle milizie, Al Qaeda, Daesh (Isis, ndr), movimento islamico e integralisti che entrano attraverso le nostre frontiere”, ha aggiunto Haftar nella breve intervista in video ripresa ieri sera e rilanciata stamattina sulla pagina Facebook del giornale libico Enwan.

Alla conferenza partecipano una decina di capi di Stato e di governo. Sono stati invitati una trentina di Paesi fra cui Algeria, Tunisia, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Marocco, Francia, Germania, Grecia e Spagna. L’Ue è rappresentata sia da Tusk che dall’Alta rappresentante per la politica estera Federica Mogherini. Da parte libica sono presenti a Palermo oltre a Sarraj il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh; quello del Consiglio di Stato, cioè l’equivalente di una Camera alta a Tripoli, Khaled al-Mechri; i rappresentanti di alcune milizie come quelle di Misurata.