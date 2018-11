Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ci sarà. Khalifa Haftar ancora non si sa. Le 38 delegazioni attese alla conferenza sulla Libia di Palermo sono chiamate a rilanciare e concretizzare il piano messo a punto dalle Nazioni Unite per superare lo stallo politico e preparare il futuro del Paese, ma sulla presenza dell’uomo forte della Cirenaica è ancora giallo. Haftar, riporta l’Adnkronos, è atteso a Palermo nel tardo pomeriggio per partecipare ad un mini-summit a margine dell’evento con Al Sisi, i presidenti di Tunisia, Ciad, Niger, il premier russo Dmitri Medvedev e quello italia italiano Giuseppe Conte, organizzato per convincere l’uomo forte del governo di Tobruk a essere a Palermo, con l’obiettivo anche di garantire la sua presenza alla sessione plenaria di domani.

La conferenza prenderà il via ufficialmente alle 19. Nuovo tentativo per lanciare un processo elettorale e politico mirato a rimettere la Libia in carreggiata, il summit segue quello di Parigi del maggio scorso, che aveva portato a un accordo per elezioni nazionali da tenersi il 10 dicembre, ipotesi che aveva incontrato lo scetticismo di Italia e Stati Uniti. L’Onu tuttavia, incaricata di trovare una soluzione per la stabilizzazione del Paese, ha annunciato giovedì che il processo elettorale sarà ritardato e comincerà nella primavera del 2019.

In mattinata l’inviato Onu Ghassan Salamé e la sua vice, l’americana Stephanie Williams, hanno incontrato il presidente dell’Alto consiglio di stato di Tripoli, Khaled al-Meshri, prima dell’apertura dei lavori della conferenza. Al centro del colloquio, riferisce via Twitter la Missione Onu in Libia (Unsmil), “i prossimi passi per l’attuazione del Piano d’Azione Onu, comprese le riforme economiche, la Conferenza nazionale (Al-Multaqa Al-Watani) e le elezioni”. Salamè ha incontrato anche il ministro degli Esteri del Governo di concordia nazionale libico Mohamed Taher Siala e l’omologo tunisino Khemaies Jhinaoui.

Sembrano invece irrigidirsi rapporti tra l’Onu e le autorità orientali. Secondo The Address, considerato vicino al generale Haftar, ci sarebbe malcontento tra i deputati della Camera dei Rappresentanti di Tobruk dopo il briefing al Consiglio di Sicurezza dell’Onu in cui giovedì Salamè ha denunciato mancanza di responsabilità da parte della Camera dei Rappresentanti e non ha risparmiato critiche anche per l’Alto consiglio di Stato di Tripoli, insistendo sulla necessità di una Conferenza nazionale “da tenere nelle prime settimane del 2019” per spianare la strada al processo elettorale da avviare in primavera.

Proprio nel giorno dell’apertura dei lavori della conferenza di Palermo il portale scrive di una dichiarazione sottoscritta da 40 deputati che accusano Salamé di mancanza di imparzialità. I parlamentari, aggiunge The Address, contestano Salamé per “aver cercato di stravolgere l’autorità legislativa e ignorare il ruolo dei membri della Camera dei Rappresentanti, unica autorità legittima eletta dal popolo libico, nonostante il loro impegno per tirare fuori il Paese dalla crisi”.