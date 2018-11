Nuovo sopralluogo dei poliziotti della mobile e della scientifica in via Po per il recupero di altri frammenti ossei che pare appartengano allo scheletro di donna che è stato rinvenuto

“In questo momento non posso confermare l’età o il sesso prima di avere i risultati dei test di laboratorio ma la prima impressione, basata sull’esame di alcune strutture ossee è che si tratti di ossa di una donna intorno ai trent’anni, non una adolescente”. Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell’università di Tor Vergata, parla dei primi esiti degli esami fatti sulle ossa trovate nella Nunziatura Apostolica di Via Po a Roma. Parole che smentiscono l’ipotesi che i resti appartengano a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983 a 15 anni. Per Arcudi, che sta partecipando in qualità di perito nominato dal Vaticano alle analisi iniziate ieri, quei frammenti potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 anni.

Questa mattina, intanto, in un nuovo sopralluogo dei poliziotti della mobile e della scientifica nella Villa Giorgina sono stati trovati altri frammenti di ossa che potrebbero essere utili all’identificazione: si tratta di frammenti di un cranio e di una mandibola. Pare che entrambi appartengano allo scheletro di donna che è stato rinvenuto, al quale mancano parti importanti di strutture ossee incluso il bacino. Per la comparazione del dna, però, servirà una settimana. Fin da quando era uscita la notizia del ritrovamento sotto il massetto della Nunziatura, erano stati fatti i nomi delle due giovani scomparse 35 anni fa, ma non è chiaro il perché.

Da ricordare che sotto l’edificio, come ha spiegato una fonte vaticana a ilfattoquotidiano.it, c’era un cimitero. Il nuovo sopralluogo della polizia è stato effettuato d’intesa con la Procura di Roma e l’Autorità Vaticana per cercare altri elementi utili all’identificazione delle ossa. Intanto ieri la polizia scientifica, assieme a Giovanni Arcudi, direttore di Medicina Legale dell’Università Tor Vergata e perito nominato dal Vaticano, e al dirigente medico della Polizia Enza Livieri, hanno iniziato a esaminare i resti. Secondo quanto si è appreso, l’ipotesi più probabile è che appartengano a una sola persona. Rimane da stabilire con certezza l’epoca del decesso, sicuramente non recente, come l’età e il sesso.