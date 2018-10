A Pizzighettone, in provincia di Cremona, poco prima delle nove è crollata la passerella pedonale costruita nel 1977 (quando era crollato il ponte principale). Da due giorni in balia di tronchi e detriti, stamattina ha ceduto definitamente. Era stata chiusa proprio perché a rischio. La massa legnosa ha spezzato i sostegni del ponticello. La protezione civile era già sul posto dalla sera prima, in quanto era attesa un’ondata di piena intorno alle 4 di notte. Il ponte ha iniziato a piegarsi intorno alle 6 per poi arrivare al crollo definitivo. A causa di quanto accaduto, la frazione di Gera è rimasta senza acqua e gas, in quanto le tubature passavano proprio sotto la passerella.