“Non può essere considerato un errore o un incidente”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini rigetta la giustificazione della Francia sul caso Claviere, tenendo vivo il nuovo caso diplomatico scoppiato tra Roma e Parigi. Venerdì scorso due agenti della Digos hanno visto alcuni gendarmi francesi che facevano scendere da un furgone due migranti, scaricati quasi di nascosto in territorio italiano, in una zona boschiva sulla strada che da Claviere conduce a Cesana, in alta Valle di Susa. Dopo le richieste di chiarimento partite da Roma, lunedì sera Parigi ha fornito la sua versione dei fatti: “Si è trattato di un deplorevole errore, i gendarmi non conoscevano il luogo”.

“Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente”, replica martedì Salvini. Per il vicepremier leghista “quanto successo a Claviere è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese”. “Mi chiedo se gli organismi internazionali non trovino ‘vomitevole‘ lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza”, continua il vicepremier leghista, citando l’aggettivo che il portavoce di En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, aveva utilizzato nel giugno scorso per commentare l’atteggiamento dell’Italia sul caso Aquarius.

Le tensioni al confine tra Italia e Francia proseguono ormai da tempo e si erano già inasprite nel marzo scorso quando una pattuglia di doganieri transalpini fu protagonista di un altro sconfinamento: gli agenti fecero irruzione a Bardonecchia in una sala utilizzata da una Ong e perquisirono alcuni stranieri. I rapporti tra Roma e Parigi sono poi peggiorati durante l’estate, con i continui botta e risposta tra Macron e il governo italiano sulle navi con a bordo migranti lasciate fuori dai porti siciliani.

“Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse“, attacca ancora Salvini. “Chi erano – chiede il ministro dell’Interno – questi immigrati? Da dove venivano? Perché sono stati abbandonati? E ancora: per la civile Parigi è normale scaricare delle persone nei boschi? Perché i francesi parlano di ‘gendarmi che non conoscevano la strada’, se poi il furgone è rientrato nel proprio paese a gran velocità e senza esitazioni? Andremo fino in fondo”, conclude il ministro.

Intanto la Procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda dopo aver ricevuto l’informativa della Digos. Gli agenti, secondo quanto riferito all’Ansa da fonti investigative, hanno fotografato il furgone e annotato il numero di targa. Sul fronte francese, la prefettura del Dipartimento delle Alte Alpi ha fatto sapere che “i primi controlli effettuati confermano questo attraversamento, in contrasto con le disposizioni in vigore. Sembra che la stazione di polizia di Bardonecchia fosse informata correttamente in relazione al trasferimento di due stranieri. È stata richiesta un’indagine congiunta da parte dell’Ispettorato generale della Gendarmeria nazionale (IGGN) e dell’Ispettorato generale della Polizia nazionale (IGPN) per chiarire i termini di questo intervento”.