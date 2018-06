Il presidente francese è intervenuto sul caso della nave con i 629 migranti a bordo che sarà trasferita in Spagna dopo la chiusura dei porti nel nostro Paese. Ma non mancano le critiche interne. Di Maio replica: "Parlano proprio loro". Mentre il Carroccio: "Vomitevole è la posizione della Francia"

Ha fatto passare più di due giorni prima di prendere posizione, quindi ha condannato l’Italia definendola “cinica e irresponsabile”. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto nel primo pomeriggio sul caso della nave Aquarius che dopo la chiusura dei porti da parte del governo Conte è diretta verso la Spagna dove i 629 migranti saranno accolti. Una posizione richiesta anche dai suoi stessi parlamentari che invece avevano messo sotto accusa il silenzio del capo dello Stato francese. Per lui si è espresso il portavoce del governo Benjamin Griveaux, ricordando “la legge marittima” che indica “che in caso di pericolo, è la costa più vicina che si assume la responsabilità del soccorso”: “Se una nave avesse in Francia il porto più vicino”, è il ragionamento, “potrebbe attraccare perché sarebbe nel rispetto della legge internazionale”. Quindi ha detto: “Oggi parleremo con le autorità maltesi, spagnole ed italiane. La Francia non è inerme”. Poco prima nel merito è intervenuto anche Gabriel Attal, portavoce del partito di maggioranza En Marche: “La posizione del governo Conte sui migranti fa vomitare”, ha detto intervistato da Public Sénat. A queste parole hanno replicato i leader di maggioranza italiani. Luigi Di Maio si è limitato a commentare: “Proprio loro parlano”. Mentre il Carroccio ha dichiarato: “Vomitevole è la posizione della Francia”.

Attal, nell’intervista a Public Sénat, ha anche assicurato che la Francia cerca una soluzione, ma specificando: “Io ho innanzitutto un pensiero per le 629 persone che sono su questa nave. Considero che la linea del governo italiano sia vomitevole. E’ inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane. Lo trovo immondo”. Gli esponenti nazionalisti della Corsica hanno proposto questa mattina di accogliere l’Aquarius. Che fa la Francia? “Sono meno di 24 ore che siamo in questa situazione – risponde il portavoce di En Marche – penso che il presidente (Emmanuel Macron,ndr.) e il governo guardino cosa sia possibile fare. Ma in questa maggioranza non si fa politica con i tweet. Cerchiamo di trovare delle soluzioni pragmatiche, soprattutto delle soluzioni che proteggano le vite umane, ed è ciò che stiamo facendo”.

#Aquarius : j’ai d’abord une pensée pour les 629 hommes, femmes, enfants qui sont sur ce bateau. Parler de « migrants » est déshumanisant. Ce sont des personnes. Ce que fait le gouvernement italien est immonde. #TDinfos @publicsenat pic.twitter.com/Z06OpwTgw2 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 12, 2018



Il dibattito sulla questione però è tutt’altro che facile anche in Francia. Diversi parlamentari della Republique En Marche, il partito di maggioranza di Emmanuel Macron, hanno criticato l’immobilismo del governo francese. Il deputato di Parigi e vicepresidente dell’Assemblea nazionale, Hugues Renson, ad esempio ha riconosciuto che finora “non abbiamo sentito una reazione ufficiale dell’esecutivo”. “Mi sarebbe piaciuto che la Francia fosse nella tradizione di accoglienza e azione dinanzi all’emergenza. Oggi è la Spagna a portare alti i valori dell’Europa”. La collega Sonia Krimi ha scritto in un tweet che “la Spagna ha proposto il suo aiuto, la Francia è rimasta muta, lasciando alla deriva il principio di accoglienza incondizionato dei migranti. Che attendiamo per agire?”. Parole in linea con quelle della collega in parlamento, Anne-Christine Lang, secondo cui “dinanzi all’urgenza e alla crisi assoluta, sarebbe stato onorevole per la Francia fare un’eccezione ed accogliere i passeggeri dell’Aquarius”. Mentre Sébastien Nadot ha criticato una “Francia paralizzata nella sua solidarietà”.

Depuis dimanche, l’ #Aquarius cherche en vain un port pour faire accoster les 629 passagers qui sont à son bord. L’Espagne a proposé son aide, La France est restée muette. Laissant à la dérive le principe d’accueil inconditionnel des migrants.

Qu’attendons nous pour agir? — Sonia Krimi (@Sonia_Krimi) June 12, 2018

Dure critiche all’atteggiamento del governo di Parigi anche dalla gauche e dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. “E’ a Napoli, in Spagna, in Corsica, ma non all’Eliseo né al governo né a Bruxelles che le reazioni e decisioni di semplice umanità sull’Aquarius si dicono e si prendono. Triste lezione per la Francia e l’Ue”, ha detto la deputata della France Insoumise, Clémentine Auain mentre diversi parlamentari della gauche hanno denunciato “un silenzio colpevole”. Al contrario la destra repubblicana ha dichiarato di temere che accogliere l’Aquarius in Francia possa rappresentare un rischioso ‘precedente’. Per l’eurodeputato Yannick Jadot (Europe Ecologie), l’atteggiamento della Francia, rimasta chiusa, ha “alimentato” la vittoria di Lega e M5S in Italia. “E’ molto grave. Dobbiamo fare molto di più”.